Лукашенко: стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков

10 июля, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием предков. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы знаем, что стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков, которые никогда не были ни рабами, ни рабовладельцами, - сказал Президент. - И никогда в истории они не были агрессорами, но всегда старались сохранить мир и согласие с ближайшими соседями. Поэтому единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо".

"Мы и сегодня стараемся следовать этим традициям. Отсюда вся наша политика. Мы не претендуем на чужие земли. Мы не хотим досаждать нашим соседям и дальним народам. Мы хотим жить в мире и согласии со всеми", - подчеркнул белорусский лидер.

Он еще раз акцентировал внимание на тезисе: белорусы никогда не были рабами или рабовладельцами. "Вот поэтому мы и не можем сегодня позволить себе, чтобы о нас думали, что мы стали рабами. Тем более мы не можем позволить себе быть этими рабами. Мы - народ. Народ, который впервые за сотни лет построил свое независимое и суверенное государство, которое всегда отличается от других своим характером, своими нравами и традициями. Мы - белорусы, которым присущи все национальные черты как народа. Они оттуда - из глубины. Это не я их выдумал", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что республиканский праздник не случайно называют "Александрия собирает друзей": "Это тоже исконная традиция - делиться радостью с теми, кто приходит в наш дом делиться миром и добром. И мы, белорусы, всегда готовы принять в свою большую семью всех, кому близки наши ценности и жизненный уклад, наша историческая память".

Он отметил, что на празднике выступали представители разных стран и все эти годы они дарили участникам и гостям "Купалья" частичку своей культуры. "История купальской ночи в Александрии не прерывалась, невзирая на пандемию и внешние политические разногласия. Так будет всегда. Не стал исключением и нынешний год. Потому что хранители этой традиции мы - народ, который выбирает свою судьбу и жизненный путь своим сердцем", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко искренне поблагодарил всех, кто создает этот праздник, а также артистов, музыкантов, которые украшают нынешний вечер своим талантом и творчеством. "Хотел бы поблагодарить золотых рук мастеров, которые, несмотря на эту африканскую жару, приехали сюда, чтобы показать нам свое творчество", - сказал Президент.

"Пусть атмосфера любви, дружбы и согласия, царящая здесь, подарит всем нам, как магический цветок папоротника, веру в собственные силы, вдохновит на новые свершения во имя мирного и благополучного будущего родной Беларуси", - пожелал глава государства.-0-

Александр Лукашенко