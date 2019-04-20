Лукашенко: субботник - то лучшее из советского прошлого, что нужно было привнести в настоящее

20 апреля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Субботники являются тем лучшим из советского прошлого, что нужно было привнести в настоящее. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
По мнению главы государства, сегодня в Беларуси немного людей считают субботники пережитком прошлого. Однако, когда в стране только начинали возрождать эту давнюю советскую традицию, Президенту пришлось "фактически уговаривать" людей.
"Благо, что у нас есть люди старшего поколения, которые ходили на субботники, которые тогда их чтили и чтят до сих пор. Они мне здорово помогли. Они пошли следом за мной, а за нами потянулась наша молодежь - она отзывчивая на доброе, - сказал Александр Лукашенко. - Это в русле той политики, которую всегда проповедовал: нельзя ничего перечеркивать из своей истории, ведь это у нас было, и из того прошлого надо взять все лучшее. Я считал, что субботник - это то лучшее из прошлого, что мы должны привнести в настоящее".
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