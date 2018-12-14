Лукашенко: суверенитет для Беларуси - это святое

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суверенитет для Беларуси - это святое, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что он в свое время вносил массу предложений по развитию Союзного государства, однако не все были восприняты российской стороны, а сейчас снова начали подниматься эти вопросы, но схематично, при этом путается политика и экономика. "Во имя чего? Зачем вдруг сейчас? И что Россия хотела бы, что она предлагает?" - спросил Президент.

"Для нас, запомните, святое - это суверенитет, я уже об этом говорил. Это относительная независимость, я считаю, что абсолютно независимых государств нет. И вы (Россия. - Прим. БЕЛТА) тоже не настолько независимы, но суверенны, - сказал Александр Лукашенко. - Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит - это во вред самой России".

Отвечая на уточняющий вопрос, чувствует ли он угрозу суверенитету страны, глава государства отметил, что всегда есть угроза с одной или другой стороны. "На то я и Президент. Это главный вопрос в работе Президента - обеспечить суверенитет страны, это в Конституции записано", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, бОльшая угроза чувствуется с южной границы, откуда хлынуло оружие - вот это проблема и опасность.-0-