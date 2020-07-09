Лукашенко: суверенитет и независимость не продаются

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суверенитет и независимость не продаются. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективами крупнейших СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера - позавчера в обзоре я прочитал, да и наш друг Венедиктов (главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. - Прим. БЕЛТА) говорит: это вопрос цены, предложите Лукашенко хорошую цену, - отметил Президент. - Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Нет той цены! В гробу карманов нет. Сколько бы у тебя миллиардов не было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои убеждения, принципы, идеология".

"Поэтому мне ничего платить не надо. Это не продается. Суверенитет и независимость не продаются! И надо помнить, что деньги как пришли, так и уйдут", - добавил белорусский лидер.-0-