Лукашенко: то, что творят украинские власти против Беларуси, уму не поддается

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. То, что творят украинские власти против Беларуси, не поддается уму. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что творят ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается, уму не поддается", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в Украине сейчас решили отказаться от белорусских калийных удобрений и попросили Америку помочь заместить этот товар. Но в США отказали, поскольку они сами в основном закупают калий в Канаде. "Это надо в Америку обращаться, чтобы закупить! А представьте, какая цена: добыть, переработать, отвезти, ж/д транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян… На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?" - высказал недоумение глава государства.

В то же время, обратил внимание Александр Лукашенко, Беларусь всегда готова подставить плечо Украине. Недавно, например, в Украину по ее запросу были поставлены дополнительные объемы электроэнергии.

"Зачем впереди всей планеты закрыли небо для перелета наших самолетов? Ну, облетим мы. А если мы с Россией договоримся и Россия закроет вылет самолетов из Украины - и украинских, и других? И поставит точки входа в Россию через Беларусь, что будут делать? Понимаете, безмозглость, - эмоционально выразился Президент. - Ладно, литовцы: у властей Литвы давно мозгов нет. Но Украина зачем это делает? Зачем это все было разрушать?"

Александр Лукашенко отметил, что в предыдущие годы приложил много усилий, чтобы организовать диалог между украинским и российским руководством и урегулировать конфликт. "И мы о многом договорились. И Порошенко согласился. Но потом команда "Нет!" последовала из-за океана, и он отошел от этих дел. Уже в Донбассе не было бы войны. Путин пообещал деньги - восстановить Донбасс. Люди бы спокойно жили. Нет. Это что за политика?" - спросил Президент.

"Александр Григорьевич, вы прекрасно понимаете, что это политика не Украины. Это исполнение чужой политики", - был краток Александр Мороз.

"Об этом и речь", - резюмировал глава государства.-0-