Лукашенко: транспортная инфраструктура Минска отстает от насущных потребностей на несколько лет

20 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Активность минских властей в развитии инфраструктуры отстала от насущных потребностей как минимум на несколько лет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с активом Минска, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что Минск стал городом для машин, и количество автомобилистов уже начинает зашкаливать. Концентрация транспорта в центре, загрузка в часы пик, экологическое воздействие, высокий уровень автомобилизации - уже реальность.
"В этих условиях особо беспокоит тема безопасности людей, особенно детей. Нужно возвращать город людям. Он должен быть удобным для перемещения прежде всего на общественном транспорте, электросамокатах, велосипедах", - подчеркнул Президент.
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