18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует активнее развивать жилищное строительство в городах-спутниках Минска. Об этом он заявил сегодня, посещая ОАО "МАПИД", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства еще раз подтвердил свое требование по сокращению жилищного строительства в Минске, чтобы не перенаселять столицу. "Это не просто разговор. Это возьмем на жесткий контроль. Надо строить жилье так, чтобы распределить производственные силы по стране", - сказал Александр Лукашенко.

Президенту было доложено, что ежегодно в Минске строится около 600 тыс. кв.м жилья. "Мы планируем оставаться на этом уровне, но будет перераспределение за счет городов-спутников. Потому что там наиболее перспективные площадки, и мы видим на примере Смолевичей, что люди охотно туда идут, и будем работать в этом направлении, - рассказал председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев. - Смолевичи строим. Руденск - перспективная площадка с учетом строительства там предприятий (БНБК и других), поэтому мы будем эту площадку активно развивать, в том числе переносить туда и строительство коммерческого жилья".

Отдельно Александр Лукашенко поинтересовался положением дел с очередями на жилье в Минске: какие категории и как быстро обеспечиваются жильем. Особое внимание уделялось многодетным семьям. По данным Мингорисполкома, в этом году планируется направить на строительство жилья 4030 многодетных семей, в следующем - 3,5 тыс. "После этого уже выйдем на показатели, когда эти семьи стоят в очереди не более одного года. По нашим подсчетам, ежегодно 1,6 тыс. семей мы будем спокойно направлять, и уже будет выравниваться ситуация", - уточнил Владимир Кухарев.

Речь шла также о строительстве социального жилья и жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Обсуждая возведение арендного жилья, глава государства поинтересовался, кто выступает заказчиком такого строительства. Председатель Мингорисполкома проинформировал: для ускорения процесса принято решение, чтобы заказчиком была организация-застройщик и она же заключала кредитный договор с банком. "Готовится проект указа о том, что УКС будет оформлять на себя кредит и начинать строительство", - пояснил он. По словам Владимира Кухарева, наличие единого заказчика позволит значительно сократить сроки строительства арендного жилья.

Кроме того, Владимир Кухарев рассказал о планах Мингорисполкома касательно существующей усадебной застройки. В течение этого года будет проведен ее анализ. "После завершения этой работы мы будем предлагать изменения в генплан, разработаем проект детального планирования для этих усадеб", - сказал руководитель горисполкома.-0-

Лукашенко обращает внимание на возможность шире продвигать белорусские строительные услуги в Россию Один из крупных проектов - это строительство космодрома "Восточный" в Амурской области России. "Это очень хороший объект, и он им очень нужен. Они готовы платить любые деньги. В России (к сожалению для них и, может быть, к счастью для нас) этот интерес. Это наша перспектива, и там надо строить", - сказал Александр Лукашенко.

Стройорганизации с собственной производственной базой должны строить жилье в первоочередном плане - Лукашенко Александр Лукашенко отметил, что порой имели место факты, когда государственные строительные тресты с собственным производством строят жилье по заказу частников и у последних остается основная часть прибыли.