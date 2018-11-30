Лукашенко требует большей отдачи и эффективности в льняной отрасли

30 ноября, Орша /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что льняная отрасль страны в течение нескольких лет способна стать в два раза эффективнее. Об этом он заявил сегодня, посещая Оршанский льнокомбинат, передает корреспондент БЕЛТА.

Как доложили главе государства, в мире в настоящее время есть только несколько стран, которые выращивают лен. Это в основном европейские государства. Первую строчку рейтинга занимает Франция, Беларусь находится примерно на второй-третьей позиции. "Это хорошо, что на рынке все меньше государств. Поэтому надо возделывать свой лен, чтобы не закупать (часть сырья по импорту. - Прим. БЕЛТА). Данная отрасль в течение трех лет должна быть минимум в два раза эффективнее. И мы это можем сделать, если бы у нас правительство работало как следует", - сказал Александр Лукашенко.

Президент при посещении предприятия высказал долю критики в адрес руководства АПК и губернаторов за недостаточные объемы получаемого отечественного льняного сырья, а также зачастую и его качество. На модернизированном Оршанском льнокомбинате остаются незагруженными около трети мощностей, а часть льноволокна для переработки приходится закупать за рубежом, например, в той же Франции. Естественно, все это сказывается на цене конечной продукции и эффективности предприятия в целом.

По словам вице-премьера Михаила Русого и губернаторов, в планы по льну в текущем году вмешались неблагоприятные погодные условия. Однако Президент подчеркнул, что недопустимо пенять лишь на этот фактор, указав на недоработки и в прошлые годы. "Нам нужен не только госзаказ, нам нужно эффективное производство", - сказал он.

Главу государства заверили, что в целом лен - рентабельная культура, на которой можно зарабатывать, и в этом направлении в Беларуси уже многое сделано. Президенту доложили о модернизации льнокомбината, вложенных инвестициях. В результате вырос объем экспорта, расширилась его география, увеличились выручка, зарплаты. Предприятие обеспечивает своевременные расчеты по взятым на себя кредитным обязательствам.

Александр Лукашенко особо обратил внимание, что и непосредственно сельхозпроизводители должны ощущать рост эффективности и получать прибыль. В этом плане льнокомбинат уже на протяжении нескольких лет поэтапно повышает закупочные цены на сырье и готов на новые существенные шаги, чтобы заинтересовать сельчан.

Глава государства ознакомился с производством, прошел по цехам и пообщался с работниками предприятия, осмотрел образцы выпускаемой продукции.

Это не только ткани, но и готовая одежда для детей и взрослых, в том числе джинсовая, шторы, постельные принадлежности, гигиенические изделия медицинского назначения, камуфляжные ткани и многое другое, вплоть до некоторых видов бумаги. Соответствующая продукция востребована не только в Беларуси, но и за рубежом. Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию производства, освоению и продвижению новых видов продукции.

"Это глубокая переработка, добавленная стоимость, дополнительные деньги и занятость, уход от импорта, - отметил Александр Лукашенко. - Что нам мешает обеспечить свои больницы (медицинскими изделиями изо льна. - Прим. БЕЛТА) и прочее, продавать свое? Ничего не мешает".

"Мало того, что это политическая культура (для Беларуси, так как изображена на гербе страны. - Прим. БЕЛТА), в мире льна не хватает. Значит, рынок будет. Чем дальше, тем больше. Ну и коль мы начали этим заниматься и вложили большие деньги в производство и переработку, надо дальше, углубляя эту переработку, получить и косметологические товары, и для медицины... Надо углубляться", - резюмировал белорусский лидер.-0-