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Президент
30 апреля 2020, 10:52

Лукашенко требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели

Александр Лукашенко во время совещания
Александр Лукашенко во время совещания

30 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, Беларусь открыта для финансирования, направленного на социальные цели, к примеру, на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей.

"Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а не растворяться по дороге", - заявил он.

Президент обратил внимание, что на данный момент треть поступлений прямой социальной направленности не имеет. К примеру, часть средств идет на укрепление материально-технической базы отдельных организаций, оплату их общехозяйственных расходов.

"Мы такую деятельность льготировать прекратили несколько лет назад, и я думаю, что ни в коем случае здесь нельзя что-то менять, - считает Александр Лукашенко. - Я поручил выработать предложения по совершенствованию порядка действий с безвозмездными финансовыми потоками. Работа над возможными корректировками велась под руководством Управляющего делами, главы Администрации Президента и Председателя Комитета государственного контроля".

При этом глава государства напомнил, что при назначении директора Департамента по гуманитарной деятельности также были поставлены задачи в этом направлении.

"Результатом такой работы явился новый проект декрета. Отдельные его нормы существенно меняют действующие механизмы регистрации помощи. Поэтому внесенные предложения требуют всесторонней оценки и обсуждения", - продолжил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что от участников совещания хотел бы услышать ответы на ряд вопросов: насколько оптимальным является предложенный механизм принятия решений о регистрации помощи, освобождении ее от налогообложения и согласовании целей использования, не содержит ли этот порядок излишнего бюрократизма.

Президент также поинтересовался, чем обосновывается размер вводимой платы за регистрацию помощи (то есть, если помощь поступает, вводится какая-то маленькая доля процента за регистрацию, оформление этой помощи и подготовку документов по льготированию), что планируется поменять в работе Департамента по гуманитарной деятельности.

Кроме того, глава государства спросил, участвуют ли местные органы в работе с иностранной помощью, проводят ли оценку эффективности ее использования, как их деятельность прописана в проекте декрета. "Местные органы власти обязательно надо подключить к этому вопросу. Может, даже не перегружать губернаторов - справятся председатели гор- райисполкомов на местах и главы администраций в крупных городах", - выразил мнение Александр Лукашенко.

В числе обозначенных был также вопрос, насколько результативен контроль со стороны государства за поступлением и использованием помощи, не требуется ли ввести какие-то дополнительные меры для предупреждения ее нецелевого использования.

"А вот меры должны быть жесточайшими, - продолжил глава государства. - Если ты получил гуманитарную помощь из-за рубежа, и те, кто предоставляет эту гуманитарную помощь, это люди порядочные, они хотят, чтобы помощь дошла до адресата. И если эта помощь, как я уже говорил, растворяется по дороге, за это должна быть жесточайшая ответственность".

"Я знаю, что многие из вас переживают за то, что если мы какую-то сотую долю процента введем за регистрацию или очень жестко будем ее контролировать, значит, поток гуманитарной помощи может уменьшиться. Тогда и не надо нам такая помощь. Все должно быть честно, принципиально и порядочно. Вы же знаете, что в основном западные страны оказывают эту гуманитарную помощь. Они всегда и везде, на всех уровнях декларируют: никакой коррупции. Все должно быть честно, порядочно и доходить до адресата. Вот мы это и должны сделать. Но полностью дебюрократизировать этот процесс", - потребовал Президент.-0-

Итоги совещания

В Беларусь за три года поступило иностранной безвозмездной помощи на $238 млнВ Беларусь за три года поступило иностранной безвозмездной помощи на 8 млн
В проекте декрета об иностранной безвозмездной помощи, который вынесен для обсуждения, нашли отражение все без исключения поручения Президента по изменению порядка регистрации иностранной безвозмездной помощи, освобождения от налогов, сборов, пошлин.

В новой редакции декрета расширят понятие иностранной безвозмездной помощи - КудревичВ новой редакции декрета расширят понятие иностранной безвозмездной помощи - Кудревич
Если ранее под данной помощью понимались деньги и товары, поступившие от иностранных организаций, то сейчас предлагается закрепить в том числе услуги, работы либо товары, приобретенные за деньги иностранной безвозмездной помощи.

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Лукашенко совещание
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