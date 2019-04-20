Лукашенко: трилогия "Малой родины" живет, и предстоит еще поработать ради прекрасной и красивой Беларуси

20 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что проведение субботника и, в частности, работы по озеленению, высадке деревьев послужат дополнительным сигналом, что трилогия под знаком Года малой родины в Беларуси продолжает реализовываться. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Некоторым это дополнительный сигнал о том, что трилогия "Малой родины" живет. И что нам надо будет и в этом году, и еще в следующем поработать так, чтобы не осталось пятен на нашей прекрасной красивой Беларуси", - сказал Президент.

Наряду с этим глава государства высказал мнение, что больше всего Беларусь красива живущими в ней представительницами прекрасного пола. "Я искренне уверен, я объехал весь мир: лучше наших девушек и женщин нет нигде. Это не дежурная фраза. Если и есть красивые внешне, то избалованы внутренне. А у нас еще вот это (в том числе внутренняя красота. - Прим. БЕЛТА) в вас сохранилось. Это главная наша красота", - сказал глава государства, обращаясь к присутствовавшим представительницам СМИ.

Журналисты поинтересовались у Александра Лукашенко, какой уголок Беларуси ему ближе всего, что бы он посоветовал посетить туристам. Президент отметил, что, конечно, ему близка его малая родина, но он любит Беларусь в целом. "Моя родина - это не только восток Беларуси, где я вырос, закончил школу", - подчеркнул белорусский лидер.

В связи с этим он напомнил, что проходил военную службу в районе Бреста, и это тоже часть его жизни. То же касается Гродно, откуда глава государства фактически начинал свою первую предвыборную кампанию. Естественно, ему близки и Могилев, Горки, где будущий президент получал высшее образование...

Особые воспоминания главу государства связывают с югом Беларуси - Полесским регионом в целом, Гомельской областью. Он напомнил, что после развала Советского Союза там развернулось движение по образованию Полесской республики. Глава государства тогда приехал в этот регион и встречался с местными жителями, интересовался их проблемами, старался решить острые социальные вопросы. Вспомнил Президент и о своем участии в сенокосе на Полесье, что в том числе повысило уровень доверия к нему среди местных жителей. "Мужики стоят (и говорят. - Прим. БЕЛТА): "Гэна наш", то есть они меня приняли там. После этого я не слышал никаких разговоров о Полесской народной республике", - сказал Александр Лукашенко. Он добавил, что и сейчас регулярно бывает на Припяти в разное время года. Кроме того, с юго-востоком страны Президента связывает работа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. "И до сих пор гомельчане на президентских выборах голосуют лучше, чем у меня на родине, - заметил белорусский лидер. - Отдают тем самым мне должное за то внимание, которое я уделял преодолению чернобыльской катастрофы".

Александр Лукашенко упомянул и о севере Беларуси - Витебской области. "Древний Полоцк - наша святыня, а Витебск - современная святыня, где постоянно проходит "Славянский базар". Браславские озера - там государственный дом, куда я выезжаю часто, когда работаю на севере. Прекрасный край. Мы в течение нескольких лет Витебский край приведем в порядок. Люди будут стремиться там отдохнуть, побывать там", - сказал Президент.

Что касается Минска, то и в прежние годы с этим городом главу государства связывали определенные воспоминания. И сейчас он фактически живет в столице как городской житель, но признался, что по своей сути как был деревенским, так и останется. "Не вижу в этом ничего плохого. Точечно я прошел по всей стране и там везде где-то осталась частичка меня, поэтому сами делайте выводы, куда мне хочется больше всего приехать. Я куда ни приеду, мне везде хорошо", - резюмировал глава государства.-0-