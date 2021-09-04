Лукашенко: творчество белорусских классиков является неисчерпаемым источником национальной гордости

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Дня белорусской письменности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в этом году, в Год народного единства, праздник проводится на красивой Копыльщине, где родились многие известные деятели Беларуси.

"В жизни народа литература всегда была важнейшим средством познания мира и воспитания личности. Творчество Максима Богдановича, Ивана Шамякина, Кондрата Крапивы, Ивана Мележа и других отечественных писателей и поэтов, юбилеи которых будут отмечены во время форума, является неисчерпаемым источником национальной гордости", - говорится в приветствии.

Александр Лукашенко подчеркнул, что благодаря известным белорусским классикам и новому поколению талантливой и патриотической молодежи в стране сберегают историческую память белорусского народа, утверждают его главные ценности: честность, справедливость, толерантность, уважение к человеку труда и большую любовь к родной земле.

"Правдивое, ответственное и честное родное слово - залог консолидации общества, на фундаменте которого мы сможем и в дальнейшем успешно строить независимую, сильную и процветающую страну", - отметил белорусский лидер.

Приветствие Президента участникам и гостям Дня белорусской письменности

Удзельнікам і гасцям Дня беларускага пісьменства

Паважаныя сябры!

Шчыра вітаю гасцей і ўдзельнікаў Дня беларускага пісьменства.

Сёлета, у Год народнага адзінства, свята праводзіцца на прыгожай Капыльшчыне, дзе нарадзіліся многія знакамітыя дзеячы Беларусі.

У жыцці народа літаратура заўсёды была важнейшым сродкам пазнання свету і выхавання асобы. Творчасць Максіма Багдановіча, Івана Шамякіна, Кандрата Крапівы, Івана Мележа і іншых айчынных пісьменнікаў і паэтаў, юбілеі якіх будуць адзначаны падчас форуму, з'яўляецца невычэрпнай крыніцай нацыянальнага гонару.

Дзякуючы нашым славутым класікам і новаму пакаленню таленавітай і патрыятычнай моладзі мы зберагаем гістарычную памяць беларускага народа, усталёўваем у грамадстве яго галоўныя каштоўнасці - сумленнасць, справядлівасць, талерантнасць, павагу да чалавека працы і вялікую любоў да роднай зямлі.

Праўдзівае, адказнае і сумленнае роднае слова - залог кансалідацыі грамадства, на падмурку якога мы зможам і надалей паспяхова будаваць незалежную, моцную і квітнеючую краіну.

Жадаю ўсім удзельнікам і гасцям свята добрага здароўя, творчага натхнення, жыццёвай мудрасці і аптымізму.

Аляксандр Лукашэнка.-0-