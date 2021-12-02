Лукашенко: у беглых началась драка за деньги Запада

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У беглой белорусской оппозиции началась драка за деньги Запада. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.

По словам главы государства, если ранее Запад рассчитывал на помощь белорусской оппозиции в свержении действующей власти и финансировал ее, то сейчас содержит беглых, только чтобы не потерять свое лицо. "Это поначалу так было, когда они сбежали туда. Они думали: сейчас создадим правительство, Лукашенко уберем, их посадим. Это уже было в момент после выборов. Они надеялись. Сейчас они не надеются. Сейчас им нужно сохранить лицо. Поэтому они их держат", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что сейчас за рубежом есть три центра оппозиции. "А между ними еще структурки. Жить хочется, кушать хочется. А просто так на Западе никто не даст: деньги заканчиваются. И у них началась драка друг с другом. А Запад говорит: вот, Конституция еще, потерпим. Если не перевернете Беларусь, мы вас финансировать не будем. И между ними сейчас идет драка за финансирование для того, чтобы выжить", - сказал он.-0-