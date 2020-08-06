Лукашенко: у меня мандража никогда перед выборами не было

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что у него никогда не было и нет мандража перед выборами, сообщает БЕЛТА.

"У меня мандража никогда перед выборами не было. Нет его и сейчас. Просто мне будет очень неловко, некрасиво и как-то не по себе, если у нас на улицах будут какие-то заварушки и придется принимать какие-то силовые меры", - сказал глава государства.

Как сообщалось, 6 августа Александр Лукашенко провел совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании. Он в частности завил, что в Беларуси достаточно ресурсов, чтобы защитить людей, и подчеркнул, что государство не допустит дестабилизации ситуации. "Тут некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го и 10-го. Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему городу. Этого мы допустить не можем и не допустим", - подчеркнул на совещании Президент.-0-