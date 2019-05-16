Лукашенко: у нас есть все, чтобы нормально войти в предвыборные кампании

16 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует местные органы власти на достойную организацию предстоящих в Беларуси электоральных процессов. Об этом он заявил сегодня, рассматривая кадровые вопросы в отношении руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не забывайте - у нас два политических года (речь о предстоящих в 2019-2020 годах парламентских и президентских выборах. - Прим. БЕЛТА). Партии нет, которая бы, как раньше (во времена Советского Союза. - Прим. БЕЛТА), занималась политическими кампаниями. Приходится вам заниматься. Надо, чтобы это все было достойно. У нас сегодня есть все, чтобы нормально войти в предвыборные эти кампании и нормально выглядеть перед людьми, - подчеркнул белорусский лидер. - Не без критики. Люди всегда власть критиковали и будут критиковать, но это не критически".

"Естественно, я говорил всегда, что экзамен нам придется сдавать. Поэтому смотрите, чтобы все было достойно, красиво и чтобы со стороны прежде всего наших людей, да и соседей, к нам не было претензий", - добавил глава государства.-0-