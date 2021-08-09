Лукашенко: у Зеленского был шанс - он мог стать миротворцем

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что у Президента Владимира Зеленского был шанс стать миротворцем в Украине и серьезно продвинуться в урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, предыдущий Президент Украины Петр Порошенко провалил минские договоренности, потому что был управляем извне. "Он их не исполнил. А у Путина козырь железобетонный: ты подписал - выполняй. А он не выполнил. И уже не будет выполнять. И Зеленский - зря... У него был шанс. Он мог стать миротворцем. Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента", - рассказал белорусский лидер.

Тогда, как вспоминает Александр Лукашенко, доверие Владимира Путина к Владимиру Зеленскому вызвало у него удивление, ведь еще не было понятно, каким президентом станет новоизбранный глава Украины. "Он говорил: "Он другой". То есть Путин хорошо воспринимал этого человека и готов был с ним разговаривать. Что произошло потом? Почему, декларируя до сих пор переговоры, он делал в обратном направлении шаги? Вот надо ответить на этот вопрос", - сказал Президент Беларуси. Он считает, что на время переговоров надо "вывести за скобки" начало тех событий и перейти к обсуждению того, что может привести к результату. Это как раз дипломатично.

Сам глава белорусского государства подтвердил, что, как и прежде, готов при необходимости содействовать этому процессу, хоть и не любит посредничества. "Готов делать все, лишь бы только нескольким тысячам или даже сотням людей в моей родной, близкой Украине стало лучше", - заверил он.-0-