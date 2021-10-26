Лукашенко убежден, что вскоре удастся восстановить полноформатный диалог с Австрией

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Австрии с Национальным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Исторический опыт вашей страны - яркий пример бесспорного значения суверенитета и независимости для обеспечения интересов государства и его граждан", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь всегда воспринимала Австрию как важного европейского партнера с близкими ценностями и менталитетом. "Минск заинтересован в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Веной в торговой и инвестиционной отраслях. Гордимся тем, что целый ряд крупных австрийских компаний много лет успешно работает в нашей стране, - подчеркнул Президент. - Мы высоко ценим прочные гуманитарные связи, помощь в преодолении последствий чернобыльской катастрофы и оздоровлении белорусских детей".

Глава государства выразил убеждение, что, несмотря на временные трудности, в скором времени удастся восстановить полноформатный диалог, обеспечить дальнейшее развитие двусторонних отношений, выйти на реализацию новых значительных совместных проектов.

Белорусский лидер пожелал дружественному народу Австрии мира, благополучия и дальнейшего процветания.-0-