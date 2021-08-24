Лукашенко: учитель на уроке - не блогер, не ютьюбер или информационный аниматор

Александр Лукашенко
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что цифровые возможности должны служить образовательным целям, а не развлекать учащихся. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая участие в Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.
"Безусловно, мы будем использовать элементы дистанционного обучения, внедрять их в учебный процесс. Наверное, это объективная необходимость. Тем не менее хочу вас предостеречь: цифровые возможности должны служить образовательным целям, а не развлекать учащихся", - заявил глава государства.
"Учитель на уроке - не блогер, не ютьюбер или информационный аниматор. Это вопрос профессиональной пригодности и имиджа. Кстати, и статуса тоже", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
"Безусловно, мы будем использовать элементы дистанционного обучения, внедрять их в учебный процесс. Наверное, это объективная необходимость. Тем не менее хочу вас предостеречь: цифровые возможности должны служить образовательным целям, а не развлекать учащихся", - заявил глава государства.
"Учитель на уроке - не блогер, не ютьюбер или информационный аниматор. Это вопрос профессиональной пригодности и имиджа. Кстати, и статуса тоже", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-