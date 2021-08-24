Лукашенко - учителям: наведите порядок в школе, чего бы это ни стоило

Александр Лукашенко
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести в школах порядок, чего бы это ни стоило. Об этом глава государства заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.
"Хочу сказать вам и министру прежде всего - всем тем, кто сегодня отвечает за школу. Это мое непреклонное требование как человека (не только Президента), который свои первые шаги делал в школе - сельским учителем. Школа - это храм. И туда нужно приходить как в храм. Порядок и дисциплина в этом храме зависят не только от прихожан, но и от тех, кто отвечает за состояние этого храма, то есть учителей", - сказал Александр Лукашенко.
"Наведите порядок в школе, чего бы это нам ни стоило. И посмотрите: через год-два школа будет совсем другая и статус учителя, о котором мы говорим, будет совсем иной. Я бы даже сказал больше: используйте любые методы, но наведите порядок в школе", - потребовал Президент.
По словам главы государства, есть немало примеров, когда учителя выглядят не лучшим образом на фоне учеников.-0-
"Хочу сказать вам и министру прежде всего - всем тем, кто сегодня отвечает за школу. Это мое непреклонное требование как человека (не только Президента), который свои первые шаги делал в школе - сельским учителем. Школа - это храм. И туда нужно приходить как в храм. Порядок и дисциплина в этом храме зависят не только от прихожан, но и от тех, кто отвечает за состояние этого храма, то есть учителей", - сказал Александр Лукашенко.
"Наведите порядок в школе, чего бы это нам ни стоило. И посмотрите: через год-два школа будет совсем другая и статус учителя, о котором мы говорим, будет совсем иной. Я бы даже сказал больше: используйте любые методы, но наведите порядок в школе", - потребовал Президент.
По словам главы государства, есть немало примеров, когда учителя выглядят не лучшим образом на фоне учеников.-0-