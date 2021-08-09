Лукашенко - Украине: меньше всего, кого вы должны бояться, - это белорусов

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меньше всего Украине стоит бояться белорусов. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Меньше всего, кого вы должны бояться, - это белорусов. Мы никогда не сделаем пакость по отношению к Украине, если вы первыми не ступите с оружием на нашу землю", - подчеркнул белорусский лидер.

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