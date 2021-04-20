Лукашенко - Украине: нам не стоит натягивать отношения в торговле, это база, основа

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что спокойное развитие торгово-экономических отношений с Украиной важно для обеих сторон. Об этом он сказал сегодня на встрече с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В торговле с Украиной под $5 млрд товарооборот. И вы же знаете, что мы никогда, даже в этой ситуации, не делали плохо для Украины. Все, что Украина просила, начиная от электричества, когда была проблема. Это было мое личное распоряжение - передать электроэнергии столько, сколько нужно Украине", - отметил белорусский лидер.

Он напомнил и о просьбе Президента Украины Владимира Зеленского год назад помочь с обеспечением топливом посевных работ в Украине. При необходимости Беларусь готова и впредь оказывать помощь своей украинской соседке. "Звонил раньше Зеленский. У него шла посевная кампания, остановилась техника - топлива нет. Мы поснимали топливо со своих предприятий, перебросили в прошлом году на посевную украинцам, - рассказал Александр Лукашенко. - Мы помогаем соседним украинским областям. Сейчас меньше - границу позакрывали. Но помогаем. Раньше вообще перебрасывали технику и сеяли, и убирали соседям. Готовы и сейчас это делать, если у нас какие-то есть возможности".

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