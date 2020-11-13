Лукашенко - украинцам: вы не должны видеть в нас противников и тем более врагов

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13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения добрососедских, дружественных отношений с Украиной. Об этом глава государства заявил в интервью СМИ Беларуси и зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.
Вопрос представителя украинского телеканала касался влияния на взаимодействие двух стран санкций, которые администрация Президента Украины ввела в отношении Беларуси, действуя следом за Евросоюзом.
"Все эти виляния вашего Президента, Зеленского, все его выверты - это позорное подвякивание Евросоюзу и Америке. Вот не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский на это бы не пошел. А ввели, махнули - и он побежал следом. Это недостойная позиция. Это унижение украинского народа, как минимум", - убежден глава белорусского государства.
"Вводить санкции против Беларуси, которая всегда, даже в ущерб себе, занимала проукраинскую позицию? Против Лукашенко, корни прадедов которого между Киевом и Черниговом? Я вообще проукраинский человек, и вы после этого против меня санкции ввели?" - продолжил Президент.
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