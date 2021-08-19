Лукашенко: уплата налогов - это дело святое

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уплата налогов - дело святое. Этот тезис Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул сегодня на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым, передает корреспондент БЕЛТА.

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"Уплата налогов - это дело святое. Я очень часто приводил примеры других государств, где ответственность за нарушения налогового законодательства самая страшная. В так называемых демократических странах - США и других. Преступление номер один - это неуплата налогов. Может быть, поэтому они богатые государства. Потому что там каждый человек, любой человек не думает даже о том, чтобы как-то не уплатить налоги или обойти налоговое законодательство. Вперед заплатит, чтобы к нему не было претензий", - заявил глава государства.Президент подчеркнул, что граждане должны понимать, за что и сколько необходимо платить, а потому все должно быть максимально просто. "Не надо закончить факультет и изучать высшую математику, чтобы вычислить налоги. Поэтому налоговое законодательство постоянно требует совершенствования", - сказал Александр Лукашенко.-0-