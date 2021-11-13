Лукашенко: упрекали, что я интеграцией кормлю Россию; никто никого не кормит!

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия многого достигли в развитии интеграционного строительства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 ноября в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

Глава государства констатировал, что все достижения Беларуси уходят корнями в советскую эпоху. "Там зародилась наша государственность, мы почувствовали наконец-то, что мы народ. Мы начали печатать книжки на белорусском языке и разговаривать на белорусском языке, но мы не растоптали русский язык, потому что это наш язык. Это и белорусов язык. Язык - это живое. Мы то в Российской империи, то в Советском Союзе. Основной язык был русский, и мы принимали активное участие в развитии этого языка", - подчеркнул Президент.

Он уверен, что нельзя уничтожать это наследие, как и родство с русским человеком. "Мы на одно лицо люди, мы от одного корня, один народ. Всегда это говорил и говорю. Белорусский народ, и я в том числе, мы ценим то, что было тогда. И мы никогда это не предадим, - заверил белорусский лидер. - Мы не будем родными на Западе, нас просто будут использовать. Так, как используют Украину. Но народ-то в чем виноват? Поэтому я это всегда понимал и понимаю. Не всегда это воспринималось и понималось в России в силу разных причин. И меня упрекали, что я тут интеграцией кормлю Россию в очередной раз. Слушайте, никто никого не кормит".

Александр Лукашенко обратил внимание на очевидные достижения в развитии белорусско-российской интеграции за прошедшие годы: "То, что мы сделали за эти годы - с Путиным, когда подписали этот договор (мы же ратификационными грамотами с ним обменивались), начиная от обычного человека и заканчивая экономикой, обороной, безопасностью, - ни одно государство в Союзе не сделало. Но самое главное, вот ты сел в самолет или по железной дороге приехал сюда спокойно, точно так, как ехал бы в какой-нибудь Питер, допустим. Тебя на границе не проверяли, кованым сапогом в дверь не стучали. В самолет сел, здесь вышел как свой человек. Без всяких вопросов. Мы тоже. Так это дорогого стоит сегодня, когда мир обезумел, ошалел и начал отгораживаться в национальных квартирах границами".-0-