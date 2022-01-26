Лукашенко утвердил государственную инвестпрограмму на 2022 год

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2022 год. Соответствующий указ №18 глава государства подписал 26 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

С учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета программой предусматривается концентрация средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2022 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.

На финансирование строительства 157 объектов, включенных в программу, в 2022 году предусмотрено Br695 млн, из них Br275 млн - на проекты производственной сферы, направленные на достижение положительного экономического эффекта. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 48 объектов.

В соответствии с программой в 2022 году намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 18 объектов, в том числе завода по производству вакцины в деревне Должа Витебской области, очистных сооружений Минского производственного кожевенного объединения, инфраструктуры пунктов пропуска на государственной границе.-0-