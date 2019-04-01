Лукашенко утвердил Конвенцию СНГ о сотрудничестве при исследовании космоса

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Конвенцию Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Соответствующий указ №127 глава государства подписал 1 апреля, сообщили БЕЛТА в
Конвенция была подписана лидерами СНГ 28 сентября 2018 года в Душанбе. В ней закрепляются направления, принципы и цели сотрудничества стран Содружества в космической области.
Документ направлен на совершенствование нормативно-правовой базы и активизацию деятельности СНГ в этой сфере. Он предполагает совместную работу сторон как в части научных исследований, так и в практической плоскости, например, в решении проблемы утилизации космического мусора, координатно-временном и навигационном обеспечении, в сфере пилотируемых космических полетов, предоставления и использования космических услуг.
Межгосударственные проекты и программы в космической области будут финансироваться заинтересованными сторонами за счет средств национальных бюджетов и внебюджетных источников.-0-
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