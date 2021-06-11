Лукашенко утвердил новые положения о Совете Безопасности

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 11 июня подписал указ №214 "О Совете Безопасности Республики Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Указом утверждены новые положения: о Совете Безопасности и его рабочем органе - Государственном секретариате Совбеза.

Документ не только обновляет и актуализирует нормы, регламентирующие деятельность Совета Безопасности, но и направлен на повышение его роли в защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси, поддержании гражданского мира и согласия в стране, противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом.

В нем определяется основное предназначение Совета Безопасности - подготовка предложений Президенту для принятия им решений по вопросам внутренней и внешней политики в целях обеспечения национальной безопасности и реализации национальных интересов Беларуси, - из которого вытекают все задачи и функции данного коллегиального органа.

В новом положении о Совете Безопасности в полном объеме закреплены нормы декрета Президента от 9 мая 2021 года № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Что касается Государственного секретариата, то главная суть возлагаемых на него задач и функций заключается в информационно-аналитическом, правовом и организационно-техническом обеспечении деятельности главы государства, Совета Безопасности в сфере национальной безопасности.

Кроме того, в новой редакции изложен состав Совета Безопасности. В число его постоянных членов дополнительно включены председатель Комитета государственного контроля и генеральный прокурор.-0-