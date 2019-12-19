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19 декабря 2019, 13:26

Лукашенко утвердил новый план обороны Беларуси. На чем сделаны акценты?

Александр Лукашенко во время подписания документов
Александр Лукашенко во время подписания документов

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет безопасности сегодня на заседании во Дворце Независимости одобрил новый план обороны Беларуси и Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. Пакет документов подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

План обороны Беларуси включает нескольких документов. В течение года их анализировали в Генеральном штабе Вооруженных Сил и рассматривали на совещаниях силового блока. Основные в этом пакете - решение главнокомандующего на оборону Беларуси (графическое и текстуальное) и директива на оборону страны.

Как подчеркнул во время заседания Совета безопасности Александр Лукашенко, Беларусь твердо придерживается миролюбивой политики, сохраняет статус донора безопасности в регионе. При этом несомненными приоритетами глава государства назвал развитие в стране собственной системы безопасности, а также продолжение военного сотрудничества с дружественными странами. "Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику. Основное предназначение Вооруженных Сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны", - заявил Президент.

В чем особенности принятых документов и как будет развиваться белорусская армия, после заседания журналистам рассказали госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, министр обороны Андрей Равков и исполняющий обязанности начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны Александр Вольфович.

Зась: акцент сделан на стратегическое сдерживание противника

"В плане обороны акцент делается на предотвращении развязывания агрессии, стратегическом сдерживании. Этому уделено больше внимания, чем в предыдущем плане, разработаны документы по стратегическому сдерживанию. Уделено больше внимания и вопросам дестабилизации ситуации в стране - это тоже вопросы обороны. Это реальность нашей современности, с которой столкнулись по всему миру: все начинается с дестабилизации ситуации в стране, провоцирования внутреннего вооруженного конфликта", - отметил Станислав Зась.

Во время заседания немало внимания было уделено обеспечению потребностей обороны государства. "Все было просчитано. Мы в состоянии обеспечить военную безопасность нашей страны, исходя из тех возможностей, что у нас есть, - заявил госсекретарь. - Мы будем планомерно повышать расходы на оборону. Это на самом деле нужно делать, если ставим целью качественно наращивать потенциал Вооруженных Сил". Планируется, что за десять лет расходы на оборону вырастут до 1,5% от ВВП.

Совет безопасности также рассмотрел Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. Этот документ определяет состав и структуру армии, ее задачи в мирное и военное время. По словам Станислава Зася, в концепции упор сделан на сохранение существующих состава и структуры Вооруженных Сил, их качественное развитие за счет улучшения боевой подготовки, перевооружения и модернизации технической составляющей.

Равков: в первую очередь деньги будут выделять на беспилотники, радиоэлектронную и радиолокационную разведку

Андрей Равков
Андрей Равков

Говоря об особенностях нового плана обороны, Андрей Равков подчеркнул, что этот документ "очень приземленный", основанный на точных расчетах. В нем расписаны мероприятия, которые будут проводиться в мирное время, в период нарастания угрозы и в военное время, рассчитано финансирование на их проведение.

План обороны включает в себя план стратегического сдерживания. "В него мы заложили все действия военных структур, других силовиков, министерств и ведомств, относящихся к госорганам, которые обязаны уже в мирное время проводить ряд мероприятий, чтобы снизить вероятность возникновения конфликтов или свести ее к нулю", - пояснил министр.

Кроме того, уточнена система управления государством на военное время. "Она проверена на нескольких учениях. Мы уверены, что она позволит четко, целенаправленно, результативно руководить всеми силами и средствами при защите государства", - отметил он.

Что касается финансирования Вооруженных Сил, то деньги в первую очередь будут выделяться на развитие беспилотной авиации, радиоэлектронную и радиолокационную разведку. Будет также модернизироваться и закупаться ударная авиация, продолжится модернизация артиллерии ракетных войск и имеющихся систем ствольной, реактивной артиллерии. "Среди первоочередных мер выделен проблемный вопрос, который касается закупки боеприпасов, в первую очередь зенитных управляемых ракет и противотанковых управляемых ракет, других высокоточных боеприпасов, средства применения которых у нас имеются", - сказал Андрей Равков.

Кроме того, в войсках со временем избавятся от материальных средств и техники, которые морально и физически устарели.

Вольфович: исходили из наихудших вариантов развития обстановки

Александр Вольфович пояснил, что при подготовке утвержденных сегодня документов военные исходили из наихудших для страны вариантов развития обстановки. Изучался опыт конфликтов в Сирии, Украине, Боливии, Венесуэле. "Исходя из этого сделаны выводы по этапам возможной эскалации конфликта. В плане обороны заложены адекватные меры реагирования", - заверил он.

В качестве угрозы военные сейчас не рассматривают (хотя и не исключают) крупномасштабную войну как таковую. "Сейчас в большей степени конфликты протекают совсем по-другому: расшатывается обстановка в стране, действуют мелкие группы, оппозиция, диверсионно-разведывательные группы. Сейчас очень широко используются наемники частных военных компаний, которые пытаются расшатать обстановку в стране, проверить на прочность всю силовую составляющую, - пояснил Александр Вольфович. - В противовес этому у нас разработан свой комплекс мер".

Например, в армии есть силы немедленного реагирования, готовые в случае непредвиденной ситуации прикрыть участки вдоль госграницы, вместе с МВД взять под охрану объекты внутри страны.

При этом Беларусь не рассматривает другие государства в качестве возможного агрессора. "Мы миролюбивая страна, у нас оборонительная военная доктрина, которая предусматривает защиту своей земли", - подчеркнул исполняющий обязанности начальника Генштаба.-0-

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