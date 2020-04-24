Лукашенко утвердил соглашение об экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом, его государствами-членами и Сингапуром. Соответствующий указ №145 глава государства подписал 24 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Соглашение было подписано в Ереване 1 октября 2019 года после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун на саммите подчеркнул, что подписание этого документа является результатом переговоров, продолжавшихся более двух лет. Найдено взаимовыгодное решение для обеих сторон. "Евразийский рынок - это большой рынок на перекрестке Европы и Азии. У него огромный потенциал экономического роста, особенно в сфере логистики и в цифровой сфере. Все это сферы интереса Сингапура. И это прекрасная возможность для сотрудничества", - сказал он.

Преимущества соглашения выходят далеко за рамки непосредственно торговли. "Мы уверены, что оно будет способствовать развитию промышленности в странах - членах ЕАЭС, инвестициям, установлению контактов между людьми, представителями бизнеса. Уверен, что подписание соглашения приведет к сближению наших регионов", - отметил тогда премьер-министр Сингапура.-0-