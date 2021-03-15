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15 марта 2021, 19:12

Лукашенко утвердил состав Совета безопасности

Фото из архива
Фото из архива

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 15 марта подписал указ №106, которым утвержден состав Совета безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с документом председателем Совета безопасности является Президент Беларуси.

В качестве постоянных членов Совбеза утверждены восемь должностных лиц: премьер-министр, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, глава Администрации Президента, государственный секретарь Совета безопасности, министры внутренних дел, обороны, председатель Комитета государственной безопасности.

Членами Совета безопасности, согласно указу, являются председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, правления Национального банка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны.

Как сообщалось, глава государства Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем 25 февраля заявлял, что "надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить" работу Совета безопасности Беларуси. "Нам надо дошлифовать некоторые документы по функционированию Совета безопасности. Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета безопасности", - отмечал Президент.

По итогам встречи с главой государства Александр Вольфович рассказал журналистам о предложениях по изменению состава Совбеза. "Исходя из сегодняшней ситуации, Президенту было предложено добавить в состав постоянных членов Совета безопасности министра обороны, министра внутренних дел, председателя Комитета государственной безопасности", - информировал он. По его словам, при разработке этих предложений изучался опыт работы подобных органов в других странах постсоветского пространства, в том числе России, Казахстане и Таджикистане.-0-

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