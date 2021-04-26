Лукашенко утвердил сроки проведения "Славянского базара"

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Новости темы "Славянский базар в Витебске-2021"
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил сроки проведения XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Соответствующее распоряжение глава государства подписал 26 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Основные мероприятия "Славянского базара" пройдут с 15 по 18 июля. В целях расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств.
Пропуском для безвизового пересечения Государственной границы для зарубежных граждан будет билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале "Витебск".
С учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля распоряжением также предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников.-0-