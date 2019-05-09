9 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в необходимости конструктивного диалога со всеми странами. Об этом глава государства заявил, выступая 9 мая на церемонии возложения венков по случаю 74-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Потому что мир - это жизнь, потому что любой мир - это лучше, чем годы лихолетья, которые мы переживали не единожды, - подчеркнул Президент. - И мы к этому диалогу готовы".-0-