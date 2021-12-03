Лукашенко: в 2022 году мы должны иметь однозначную цифру инфляции в 6%

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал принять меры по "укрощению" инфляции. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы денежно-кредитной политики традиционно проходят у нас в некоем облегченном формате. Но не в этот раз, - отметил белорусский лидер. - Самая обсуждаемая тема сейчас - высокая инфляция". При этом Президент подчеркнул: есть аргументы, что инфляции "импортирована", но не стоит концентрироваться только на них.

"Мы планируем в будущем году иметь однозначную цифру инфляции в 6%", - сказал глава государства.

Обращаясь к председателю правления Национального банка, Президент потребовал доложить, какие меры планируются по сдерживанию роста инфляции. "И помните: это не должно идти в ущерб экономическому развитию страны, за которое вы отвечаете в связке с премьер-министром, - предупредил глава государства. - Обозначьте, какие меры поддержки экономического роста предусмотрены денежно-кредитной политикой на 2022 год".-0-