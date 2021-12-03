Лукашенко: экономика Беларуси подверглась беспрецедентному давлению, но мы сумели сохранить ее рост

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика подверглась беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне, но в стране сумели сохранить экономический рост. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно в конце года подобные совещания, в повестке - важнейшие вопросы, касающиеся социально-экономического развития страны. Естественно, больше всего оно носит тактический характер, поскольку основные проблемы, которые мы будем рассматривать, касаются будущего года. Но, естественно, не может быть сегодня ни одного тактического вопроса, который бы не был нацелен в будущее, - стратегии. Как известно, стратегия наша определена на последнем Всебелорусском народном собрании. Там и обозначены и перспективы, и конкретные показатели достижения этих перспектив", - напомнил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил: спектр вынесенных на совещание вопросов очень широкий - от достигнутых в настоящий момент результатов, оценки итогов текущего года до мер финансово-экономической политики, которую Совет Министров и Национальный банк предлагают на следующий год.

"Наша экономика подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне. Агрессивные не только риторика, но и действия сохраняются. А значит, следует провести тщательный анализ принимаемых нами мер. Думаю, что это уже сделано, - сказал Президент. - О сегодняшних мерах. Какие из них у нас были эффективны, какие нет? Какие не дают ожидаемого результата? Что нужно будет предпринимать еще?"

В то же время Президент отметил, что пока в стране сумели сохранить экономический рост и не допустить переноса большинства проблем на повседневную жизнь людей.-0-

Лукашенко: внешнеторговый баланс Беларуси за 10 месяцев превысил $2,7 млрд

Лукашенко видит в росте экспорта ключ к укреплению доверия населения к рублю и банковским вкладам

Лукашенко о расчетах по госдолгу: Беларусь безукоризненный плательщик, нельзя потерять эту репутацию

"Все ли экономят и напрягаются?" Лукашенко о проекте дефицитного бюджета на 2022 год

Лукашенко: в 2022 году мы должны иметь однозначную цифру инфляции в 6%

Лукашенко: правительство должно заниматься антисанкциями без волокиты, четко и по-военному

Лукашенко: белорусским путем работы в пандемию пошел весь мир