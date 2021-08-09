Лукашенко: в Беларуси человек 15-20, которые могут вырасти в президенты

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть 15-20 человек, которые могут вырасти в президенты. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, в период протестных движений в Беларуси многие государственные служащие, иные граждане продемонстрировали свое истинное отношение к стране. "Есть люди, которые в сложные дни не дрогнули, не изменили. Тем самым вписали себя в историю нашего государства и выросли на глазах, выкристаллизовались. Как, например, Иван Кубраков. Оказывается, что у нас человек 15-20 могут вырасти в президенты. Простите за нескромность, но они в чем-то похожи на меня. Наверное, потому что рядом росли. Они преданы стране, надежны и не будут никого кромсать. Большинство граждан за них проголосует", - сказал белорусский лидер.

На вопрос о том, кто будет следующим Президентом Беларуси, глава государства ответил - изберет народ. "Он не может появиться из ниоткуда. Когда меня выбирали, времена были другие, тогда рискнули. Сейчас люди мыслят иначе. Если будут президентские выборы, могу пообещать, что не буду никого проталкивать. Изучу их биографии, если не буду знать. Но сомневаюсь в этом. Про всех все расскажу. Если надо будет, побеседую вместе с ними в эфире. Все будет на равных", - сказал глава государства.

Он также отметил, что на следующих выборах в Беларуси обязательно победит прагматичный нормальный человек.-0-