Лукашенко: в Беларуси нет и никогда не будет олигархов

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет и никогда не будет олигархов. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"На диалоговых площадках звучали инициативы о том, чтоб усилить зависимость доходов работников от финансового результата предприятия. Распределение дивидендов или передача в собственность части акций требуют честного законодательного закрепления. Но вы должны при этом помнить, в Беларуси сегодня нет и никогда не будет олигархов. Каждый должен получать за свой результат", - считает Президент.

При этом он подчеркнул, что это не значит, что нужно всех уравнять. "Тот, кто может благодаря своему таланту и способностям, может заработать и получить больше, пусть получает. Но разбежки огромной быть не должно", - добавил он. Александр Лукашенко считает, что богатым следует поддерживать государство, а также помогать нуждающимся. Большой разницы между бедными и богатыми быть не должно, это, по мнению главы государства, катастрофа и будущий развал государства.

"Не могу сказать, что наш частный бизнес, особенно в производстве, ведет себя плохо. Он вместе с нами, с государством прошел все этапы - от становления до развития и сегодня формирует половину национального продукта. И в непростом 2020 году в основном производственный бизнес повел себя ответственно. При этом должен вам сказать, что мы не будем ослаблять контроль за теми направлениями нашей жизни, где контролеры должны быть, но бегать за каждым производителем ни в коем случае нельзя, этим самым мы убиваем всякую инициативу, контроль должен быть прежде всего за уплатой налогов", - отметил Президент.-0-