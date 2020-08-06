Лукашенко: в Беларуси никогда не отрицали коронавирус

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси никогда не отрицали коронавирус. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает БЕЛТА.

"Мы никогда не отрицали коронавирус. Так было подано в средствах массовой информации. Как можно отрицать то, что есть на самом деле", - сказал белорусский лидер.

Он сообщил, что лично контролировал работу системы здравоохранения в условиях пандемии. И страна избрала иной путь, нежели многие другие государства в мире. При этом старались не допустить паники. "Если только поддался панике, ты покойник. И когда я вижу, что психоз развернулся по всей планете, когда СМИ все начали трубить. Экскаваторами могилы роют, сопровождают это дикими комментариями. А у нас же это все смотрят, мы же своим телевидением не перебьем. А тут еще пандемия экономическая с ценами на нефть, политическая - выборы", - отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что в Беларуси тщательно отслеживались все контакты заболевших, проводилось эпидрасследование. И такую систему работы в Беларуси сохранили со времен Советского Союза. "Мы "инфекционку" сохранили, людей сохранили, образование, мы учили в вузах этому. Военное было положение. Вы этого просто не знали", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что не поддался панике и когда сам перенес коронавирус. "Это уже было потом. Мне было не до паники. Я ведь не знал, что заболел. У меня возможности не было такой, чтобы даже подумать. Я как белка в колесе был", - заметил он.-0-