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Президент
27 сентября 2019, 07:00

Лукашенко: в Беларуси рассчитывают на дальнейшее углубление плодотворного партнерства с Туркменистаном

27 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и народ этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В поздравлении говорится, что за годы суверенитета Туркменистан достиг значительных результатов в национальном строительстве, социальном и экономическом развитии, укреплении позиций на международной арене.

"В Беларуси рассчитывают на дальнейшее углубление отношений дружбы, плодотворного партнерства и взаимной поддержки между двумя странами. Убежден, что общими усилиями мы выведем белорусско-туркменский диалог на качественно новый уровень, полностью отвечающий интересам двух народов", - подчеркнул глава государства.-0-

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