Лукашенко: в Беларуси разделительных линий по условиям жизни быть не может

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разделительных линий, особенно по социально-экономическим признакам и условиям жизни, в Беларуси не может быть. Об этом Президент страны Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на равномерном развитии территорий. "У нас очень компактная страна. И разделительных линий, особенно по социально-экономическим признакам и условиям жизни, не может быть по определению", - сказал белорусский лидер.

В регионах проживает большая часть населения Беларуси, более чем три четверти обращений во время "Большого разговора" поступили из-за пределов столицы. "Это сигналы о том, где вы недорабатываете. Мы недорабатываем. Каждый сигнал находится на контроле", - заявил Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, задача по сокращению разрыва в уровне и качестве жизни стоит не один год, однако ее активного решения пока не наблюдается. "Правительство не должно отстраняться от этой проблемы, решать ее необходимо централизованно. Проблемы везде схожи, поэтому требую от Совета Министров системной работы. Не стоит повторять ошибки прошлого состава. Надо всем нам опуститься на землю и быть ближе к людям. Если не знаешь, что делать (я часто говорю), - иди к людям, они тебе подскажут и помогут", - отметил глава государства.

В Беларуси определены уровни региональной политики: столица, областные центры, районы, агрогородки и деревни. По каждому направлению - своя стратегия. По 11 крупным городам на примере Орши должны быть разработаны отдельные программы, которые обеспечат ускоренные темпы развития. "Правительству, председателям облисполкомов даю два года на реализацию этих программ, - сказал Александр Лукашенко. - Должен быть результат, который в первую очередь почувствуют наши люди".

Президент считает, что в регионах с учетом их специализации необходимо придать целевой характер инвестициям для усиления их экономического потенциала. "Условия для развития предприятий любого масштаба и всех форм собственности созданы. Местные органы власти должны оказывать всемерное содействие инвестору в организации своего дела. Все для этого есть. Достаточно четко исполнять на местах имеющиеся нормы", - добавил он.

Отдельно Александр Лукашенко остановился на развитии инфраструктуры. "Комфортные условия проживания - вот основа социальных стандартов и главный критерий успешного завершения региональных проектов. Здесь при необходимости должны быть сформированы соответствующие программы строительства и модернизации", - подчеркнул глава государства.-0-