Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом

3 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне Министерством здравоохранения и специалистами, которые занимаются непосредственно инфекционными болезнями", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко образно отметил, что армия 41-го года и армия 45-го - это две разные армии, подчеркнув, что система здравоохранения, врачи в Беларуси уже получили необходимый опыт лечения заболевших и научились правильно действовать в нынешних условиях.

Глава государства в качестве положительного момента отметил, что в стране научились лечить людей амбулаторно - на дому и в санаториях. "Для этого задействовали поликлиническую систему. То есть не только больницы, но и поликлиники работают на лечение этих людей. Вместе с МВД всех, кого отправили на амбулаторное лечение, контролируют, - сказал он. - То есть выработана четкая система. Молодцы".

Александр Лукашенко добавил, что после пандемии уже можно будет, с учетом полученного опыта, поговорить с народом отдельно, как надо жить, какие уроки и выводы сделать. "Абсолютно поддерживаю мнение специалистов, что с этими бедами, разными вирусами нам придется жить. Их будет в будущем не меньше. Потому что мы внаглую относимся к окружающей среде, к природе и даже друг к другу. И эта беда и даже вот этот психоз, который развернулся, инфодемия, как мы называем, отчасти пойдет на пользу людям в том плане, что заставит нас подумать, как жить дальше", - уверен глава государства.

В целом он подчеркнул, что никакой катастрофы нет, но пока нельзя расслабляться. "Нам надо напряженно выдержать до начала лета. Думаю, что с божьей помощью мы как-то справимся, - сказал Александр Лукашенко. - Губернаторы на это нацелены. У них посевная кампания уже проблема номер два. Главная проблема - помочь врачам, Министерству здравоохранения в этой работе".

Президент также призвал поддержать врачей: "Особенно врачей основных больниц. Они устали. Это же непросто. Если ты уже оделся, зашел в очаг, то предохраняешься до такой степени, что не можешь никуда выйти. Главное сейчас - поддержать врачей. В том плане, что очень устают люди. Над ними тоже довлеет эта проблема".-0-

Фото Юрия Орешкина