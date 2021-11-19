Лукашенко в интервью Би-би-си: "Зачем вы пришли в наш дом и пытались его разрушить?"

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью британской медиакомпании Би-би-си заявил, что проводит независимую политику и действует прежде всего в интересах белорусского народа, сообщает БЕЛТА.

Интервьюер поинтересовался у главы государства, почему Евросоюзу трудно с ним общаться. "Я отвечу, почему вам со мной сложно. Вам со мной сложно, потому что я не танцую под вашу музыку. Я провожу независимую политику. И от вас, и от кого угодно - от американцев, англичан, Евросоюза. Я вижу свой народ", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также отметил, что Беларусь всегда стремилась жить в мире и согласии со своими соседями. "Вы что, скажете, что я своих соседей теребил? Я что, организовывал с поляками, латышами, литовцами, с украинцами какие-то драки на границе? Никогда. Вот здесь (во Дворце Независимости, где проходило интервью. - Прим. БЕЛТА) саммит "нормандской четверки" по Украине (проводился. - Прим. БЕЛТА), и здесь прекращена была война (да, там постреливают до сих пор, но войны нет, тысячами не гибнут), - сказал глава государства. - Мы сделали все. Всегда говорил, что соседи от Бога, их не выбирают. Мы что, литовцам, латышам какие-то проблемы создавали? Никогда".

Одновременно Александр Лукашенко обратил внимание журналиста на факты зарубежного вмешательства во внутренние дела Беларуси: "Зачем вы в прошлом году пришли в наш дом и пытались его разрушить? Зачем? Какое ваше дело до наших выборов? Мы же не лезем в Великобританию или Америку. Вы в прошлом году финансировали мятеж. Вы финансировали! Вы управляли мятежом с территории Польши, вы! А за вами стояли американцы. Вы пришли в наш дом. Мы вас не звали".-0-