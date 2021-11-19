"Британский штамм CNN". Лукашенко в интервью Би-би-си опроверг расхожие фейки

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью британской медиакомпании Би-би-си, передает корреспондент БЕЛТА.

Беседа продолжалась около часа. В качестве интервьюера выступил ведущий международный обозреватель телекомпании Би-би-си Стивен Розенберг, который специализируется на тематике постсоветского пространства. Съемочная группа уже не первый день работает в Беларуси, и в том числе на границе, куда белорусская сторона допустила все СМИ, включая зарубежные, для освещения ситуации с беженцами. При этом сопредельная Польша, как известно, продолжает придерживаться политики полной информационной блокады.

В числе многочисленных зарубежных СМИ Би-би-си обратилась с просьбой об интервью главы белорусского государства, и съемочная группа была приглашена во Дворец Независимости.

Александр Лукашенко традиционно был готов ответить на все интересующие гостей вопросы. В целом разговор в первую очередь касался ситуации на белорусского-польской границе, интересовали британских журналистов и подробности разговора главы государства с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель, взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом и Россией.

Однако следует отметить, что риторика западных коллег - набор привычных штампов, особенно расхожих на Западе. Журналист задавал в основном вопросы, которые ранее неоднократно звучали от его коллег из других западных СМИ и на которые Александр Лукашенко уже давал исчерпывающие ответы. Представители западных медиа продолжают настойчиво тиражировать искаженную информацию и откровенные фейки, и интервью с обозревателем Би-би-си не стало в этом смысле исключением.

Тем не менее Президент в очередной раз дал ответы на все вопросы.

Обсуждалась наиболее актуальная на данный момент тема - миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза. Речь также шла об интеграционных процессах в Союзном государстве, взаимоотношениях Беларуси и России. Поднимались вопросы относительно событий в Беларуси в период после президентских выборов 2020 года.

Александр Лукашенко в беседе с журналистом британского СМИ вспомнил про недавнее интервью американскому телеканалу CNN и выразил надежду, что журналисты Би-би-си сработают более корректно и солидно. Ожидается, что фрагменты интервью в ближайшие дни появятся в эфире Би-би-си, а затем полностью оно должно появиться в сети Интернет.

Президент предложил Стивену Розенбергу не ограничиваться только этим интервью, а встретиться еще раз и провести беседу в прямом эфире, чтобы западная публика могла без купюр услышать все то, что скажет белорусский лидер. Воспользуется ли уважаемое в мире СМИ этим эксклюзивным предложением, захотят ли слушать и, главное, услышать альтернативную для них точку зрения - большой вопрос. Но, выражаясь терминологией родоначальников футбола, мяч на их стороне.

После того, как состоялось интервью, белорусские журналисты задали Стивену Розенбергу традиционные в таких случаях вопросы: как прошла беседа, каковы его впечатления. "Интервью не делается для того, чтобы собеседник согласился с вами. А для того, чтобы узнать точку зрения, - сказал Стивен Розенберг. - Я не пришел с целью что-то конкретно услышать. Я задал свои вопросы, и мне было интересно услышать, что он ответит".

На встречное замечание, что Президент отвечал на подобные вопросы уже много раз, журналист Би-би-си заметил лишь только следующее: "Зарубежным телекомпаниям - не очень часто".

Простим Стивену Розенбергу его забывчивость, или просто невнимательность. Практически на все эти вопросы глава государства уже отвечал 9 августа во время многочасового "Большого разговора с Президентом", где присутствовали многие западные коллеги господина Розенберга, включая журналиста Би-би-си.

А буквально в конце сентября Александр Лукашенко дал интервью американской телекомпании CNN. Тогда в качестве интервьюера выступил старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта Мэтью Чанс. Журналист также задавал ставшие уже традиционными для западной прессы вопросы. В их основе - грубые и откровенные фейки, большинство из которых глава государства и на тот момент опровергал уже не раз.-0-