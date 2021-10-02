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02 октября 2021, 05:55

Лукашенко в интервью CNN: давайте обсуждать факты, а не мнение эфемерных правозащитников

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN указал на большое количество недостоверной информации в вопросах журналиста Мэтью Чанса, сообщает БЕЛТА.

В самом начале интервью журналист предъявил главе государства уже известные всем заезженные фейки насчет нарушений прав человека и применения силы со стороны правоохранителей во время событий прошлого года. Уже в этот момент стало понятно, что Мэтью Чанс был нацелен совсем не на то, чтобы задать вопросы и получить на них ответы. В нарушение канонов журналистики он предложил Александру Лукашенко, используя площадку CNN, извиниться перед белорусским народом.

"Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью, - прямолинейно и однозначно ответил Президент. - Если мне захочется, то я это сделаю через белорусские средства массовой информации. У нас они работают неплохо. А через CNN - какой в этом смысл? Думаю, что это вообще не актуальный вопрос. В принципе мне извиняться не за что. Последние события в Беларуси как раз подтверждают мой тезис".

Однако журналист продолжал настаивать, говорил об условиях содержания задержанных и обвиняемых, ссылаясь при этом не на достоверные источники, заслуживающие доверия, а на сведения из интернета и от неких правозащитных организаций.

В ответ глава государства констатировал, что в Беларуси нет ни одного места лишения свободы, которое по условиям содержания можно было бы сопоставить с тем, что творится в Гуантанамо или на других базах, которые Соединенные Штаты Америки и Великобритания создали в странах Восточной Европы. "Все познается в сравнении, поэтому я так отвечаю на ваш вопрос. Думаю, что вы не лучше будете выглядеть", - заметил Президент.

"А что касается наших мест содержания обвиняемых или находящихся под следствием, поверьте: они не хуже, чем в Соединенных Штатах и Великобритании. Вот это я вам могу гарантировать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По поводу правозащитных организаций белорусский лидер обратил внимание, что их деятельности отнюдь не всегда следует доверять. Например, был случай, когда правозащитные организации в Сирии обвинили граждан своей страны, россиян и других в применении биологического оружия. "Вы даже показывали это. Как оказалось потом, постановочные кадры. А ведь были задействованы правозащитные организации, - подчеркнул белорусский лидер. - Может быть, и в случае с Беларусью эти правозащитные организации вам чего-то там подсказывают".

Журналист CNN ответы хоть и выслушивал, но продолжал настойчиво транслировать набор фейков, который, как под копирку, повторяют противники действующей власти. Один из них - о погибших в результате массовых беспорядков 2020 года. "Я знаю, что на баррикадах 8 или 9 августа, когда "невероятные", управляемые из-за рубежа, ринулись на силы правопорядка, были применены спецсредства", - отметил глава государства. В результате один из активных участников беспорядков был ранен, и Президент в курсе этого случая. "Но это же не полицейские, как у вас говорят, не милиция пришла куда-то к этому человеку и его убила там. Так же не было. Он пришел убивать. Кстати, бывший заключенный, помилованный мной", - сказал Александр Лукашенко.

Что касается других случаев гибели людей, о которых упоминал Мэтью Чанс, то это не более чем умышленные попытки свалить все грехи на представителей власти, убежден белорусский лидер. "Можно к этому в тот период приписать что угодно. Кто-то от ковида умер, кто-то от астмы умер, кто-то онкологией болел и умер. И наши протестуны их всех записывали в этот список. А вы их читали и радовались, потому что вам, видимо, это надо было", - заявил Президент. Он посоветовал журналисту серьезно разобраться в данном вопросе и при необходимости предложил в этом свою помощь.

"Я бы вам предложил обсуждать не мнения и заявления каких-то эфемерных правозащитных организаций, а конкретные факты, - заявил Президент. - Все, что вы перечислили, это фейк и выдумки. Я вам гарантирую, что это фейк и выдумки".

"Это просто несерьезно для канала такого уровня, как CNN, брать из интернета всякую ложь. Но, наверное, этого кому-то хотелось, - высказал предположение глава государства. - Я вам не советую повторять все это".-0-

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