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Лукашенко в Минской области ознакомится с ходом весенне-полевых работ

Президент 09.04.2019 | 09:56
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9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочей поездки в Минскую область ознакомится с ходом весенне-полевых работ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что в Логойском районе глава государства посетит сельскохозяйственный комплекс "Логойский" филиала РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт". Президент ознакомится с социально-экономическим развитием Минской области, Логойского района, а также данного хозяйства. Главе государства доложат о ходе весенне-полевых работ как в регионе, так и в целом по стране.

В Логойском районе сельское хозяйство представлено 15 организациями, в числе которых СХК "Логойский". Основными направлениями деятельности комплекса являются производство молока, мяса и зерна. Площадь сельскохозяйственных угодий превышает 5 тыс. га, пахотных земель - более 4,5 тыс. га. За январь-февраль этого года в хозяйстве произведено валовой продукции на Br1512,7 тыс., или 107,7% к аналогичному периоду прошлого года.

По стране продолжаются весенние полевые работы. По данным на 8 апреля, под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур почва подготовлена на площади около 728 тыс. га, или 83% к плану, в том числе в Минской области 180,7 тыс. га, или 101% к плану. Ведутся и другие сельскохозяйственные работы, в том числе по севу льна-долгунца, сахарной свеклы, однолетних трав. Приступили к посадке картофеля.

Как рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, все весенне-полевые работы проводятся в технологичном ритме. Весна в этом году выдалась ранняя, что также вносит свои коррективы. "И для аграриев не совсем привычная ситуация, что в такие сроки мы приступили к посеву и картофеля, и кукурузы на зерно, и овощей, и ведется практически весь комплекс работ, - отметил министр. - В южных регионах идет уже подсыхание верхнего слоя почвы, поэтому аграрии стараются с учетом погодных климатических условий провести все работы в срок и в соответствии с технологическим регламентом".

Что касается сроков проведения посевной кампании, то, по словам министра, уже около 70% раннего ярового сева провели. В день засевается 40-45 тыс. га. Руководитель ведомства подчеркнул, что особый акцент делается на строгом соблюдении технологий, потому что только так удастся достичь эффективности в сельском хозяйстве.

Анатолий Хотько убежден, что в стране созданы все условия для проведения весенне-полевых работ, обеспеченность хозяйств техникой позволяет провести все работы в срок. "Основной акцент - это технологии. Мы сегодня, имея дефицит ресурсов, качественно их распределили, поэтому, думаю, в ближайшие дни закончим сев ранних яровых и продолжим дальше сев, в частности, техническими культурами, корнеплодами, овощами и т.д.", - добавил он.

Благодаря содействию главы государства удалось решить проблему обеспеченности хозяйств топливом и удобрениями. В регионы направлено 50 тыс. т топлива. Это часть необходимого объема, далее эти вопросы будут решаться динамично и будут находиться на постоянном контроле.-0-

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Теги
Лукашенко, Минская область, посевная, сельское хозяйство
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