Лукашенко в Минском районе посетил новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Минском районе посетил новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи, передает корреспондент БЕЛТА.

Церковь расположена в агрогородке Шершуны. Архитектурное решение храма представляет собой здание с двумя куполами, выполненное в византийском стиле. Одновременно в нем смогут находиться около 150 прихожан. Приходской комплекс включает храм, причтовый дом, детскую площадку и место для отдыха прихожан. Строительство храма началось в середине 2018 года, окончено во второй половине 2020-го.

Церемония освящения новой церкви состоялась утром перед прибытием Президента. Он зажег в храме свечу и обратился к прихожанам.

Глава государства отметил, что местные жители всегда мечтали, чтобы у них был свой храм, и осуществиться этому помог меценат Михаил Гуцериев: "Хочу, Михаил Сафарбекович, поблагодарить вас не только за этот храм, но и за школу, те производственные помещения, которые вы построили на миллиарды долларов в нашей стране, и продолжаете свое подвижническое дело".

"Очень хочу, чтобы это место было не просто святым, а было для вас почитаемым, чтобы вы постоянно здесь бывали", - сказал прихожанам Александр Лукашенко.

Он рассказал, что в свое время лично утверждал проект нового храма. "Мы хотели именно здесь, на возвышенности, свободном месте, построить этот храм и дом для того человека, который будет здесь жить и работать, - отметил Президент. - За последнюю четверть века в стране построено более полутора тысяч подобных культовых зданий. Нас не будет, а наши дети будут вспоминать, что мы сделали такие благие дела во имя наших детей и наших внуков".

"Я абсолютно убежден, что наша земля благодаря вот этой подвижнической деятельности всегда будет находиться под охраной Господа. А конкретно эта - прекраснейшая земля, где вы живете. Я лишний раз убедился, как прекрасна и красива не только природа, а вообще наша земля. И эту землю (вы, наверное, теперь меня понимаете еще больше) мы должны обязательно сохранить. Очень надеюсь, что Он (Господь. - Прим. БЕЛТА) нас сегодня слышит и в этих добрых делах будет нам хорошим помощником", - заявил белорусский лидер.

Глава государства пожелал прихожанам долгих лет жизни и отметил, что очень хочет, чтобы сельские территории в Беларуси процветали. "Мы немало сделали, но мы только в начале пути. Вы, наверное, особенно в последнее время, почувствовали, что такое жить на своей земле и что такое свое. И должен вам сказать: если бы не было вас, сельчан, нам бы было еще труднее. Именно вы являетесь основой, опорой стабильности нашего государства. Я вам безмерно за это благодарен, - заявил Александр Лукашенко. - Если новое поколение хочет какой-то попробовать новой жизни, Господь с ними. Но мы-то с вами должны в спокойствии и мире прожить эту жизнь, особенно старики наши. Им хватило, особенно после войны".

Александр Лукашенко передал в дар приходу икону. А еще одну, подаренную ему Патриаршим Экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским Вениамином, также оставил новому храму. "Пусть это будет еще одна икона здесь от меня и от вас. Разместим ее здесь, в этом храме. Это, наверное, будет правильно. Потому что я могу ее разместить еще во Дворце Независимости, но у меня там икон очень много", - сказал глава государства.

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