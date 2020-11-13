Лукашенко: в нынешних условиях самый главный вопрос - как удержать экономику

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нынешних условиях самый главный вопрос - как удержать экономику, потому что экономика - это жизнь людей. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко сегодня в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент считает решение экономических вопросов важнейшей задачей, особенно в контексте сложившейся непростой ситуации, в том числе связанной с внешним давлением и новой волной COVID-19.

При этом Александр Лукашенко пояснил, что ситуация держится на контроле, несмотря на предпринимаемые попытки ее раскачать. "Мы ситуацию держим под контролем. Ладно, мы с этими протестунами разберемся, они страну не сломают. Но как экономику в этой ситуации удержать, когда нас качают - идите в банк и немедленно забирайте вклады - накатилась эта волна, мы ее выдержали. Забастовка, к рабочим (призывы. - Прим. БЕЛТА) - немедленно останавливайте заводы - накатилась, никто не поддержал... Но это же все качается на фоне новой волны пандемии", - сказал Президент.

"Для нас главное - держать экономику, потому что экономика - это жизнь людей, - подчеркнул глава государства. - Реальные доходы населения, то есть с учетом инфляции, у нас в прошлом году на 7% выросли, в этом году - 4,5% рост".

"То есть мы не обвалили даже зарплаты, пенсии, социальную поддержку людям, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Да, непросто. Каждый факт пытаются здесь схватить и раскачать по-новому. Пошло затухание - надо какие-то емкие события, чтобы поддержать протестные настроения и продержаться до весны, как они планируют. Но мы их всех вычистим, найдем, мы их всех знаем".

Президент рассказал о недавнем случае: "Я не думал, что анархисты такие боевики. Четыре человека на украинской границе задержали, а ваши пограничники, молодцы, они нашли огромный схрон, где уже не стрелковое оружие, гранатометы лежали. Вы нашли, и в СМИ это выдали. Спасибо, что нашли, потому что это для нас было предназначено (для незаконного ввоза в Беларусь. - Прим. БЕЛТА), и четырех анархистов в том районе мы задержали, которые уже подожгли у нас несколько зданий, помещений, автомобилей. И вчера этот Дедок, с России пришел, но это наш, там прятался, сюда пришел и его повязали здесь. Мы видим, кто сегодня пытается сыграть на радикализацию того, что происходит в Беларуси. То есть дело не во внутренней ситуации. Нас качают со всех сторон".

"И я вот говорю: Польша, Польша. Ведь мы же знаем, кто в этих центрах сидит - американцы, до единого человека, и, к сожалению, создали второй центр в Украине. Для работы против Беларуси. Но мы его, этот центр, видим", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-