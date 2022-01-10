Лукашенко: в ОДКБ необходимо повышать уровень политического взаимодействия

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОДКБ необходимо повышать уровень политического взаимодействия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня как никогда в рамках организации необходимо повышать уровень политического взаимодействия, координацию позиций на международной арене. Формы и методы оказания гибридного влияния на наши страны качественно совершенствуются. В рамках ОДКБ необходимо выработать адекватные меры реагирования. Как я уже говорил, без оглядки", - заявил белорусский лидер.
По словам Президента, также следует совершенствовать информационный обмен и качественно улучшать аналитическую составляющую.-0-