Лукашенко: накопилось слишком много желающих взорвать ситуации в постсоветских республиках

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накопилось слишком много желающих взорвать ситуации в постсоветских республиках. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вокруг близкого нам народа и государства Казахстан слишком много накопилось желающих взорвать ситуацию вокруг центрально-азиатских постсоветских республик. Совсем недавно к этому добавился Афганистан", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что, как показали события, на границах Казахстана скопилось немало международных террористов.

"Для того, чтобы преодолеть эти негативные тенденции в наших постсоветских республиках, в данном случае в Казахстане, невозможно эту проблему решить только в рамках Казахстана, пусть даже гигантской по территории страны. Как нам видится, я абсолютно в этом убежден, самые близкие народы - Казахстана и Кыргызстана - должны вместе попытаться решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство и которые созданы уже нами в постсоветский период", - заявил глава государства.

Уроки из произошедших событий, по мнению Александра Лукашенко, должен извлечь и Узбекистан. "По нашей информации, их взгляды в том числе брошены на Узбекистан", - добавил он.-0-