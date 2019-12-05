Лукашенко: в основе политического курса страны - суверенитет и справедливое отношение к людям

5 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В основе политического курса страны - люди, справедливое к ним отношение и суверенитет. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает корреспондент БЕЛТА. Обращаясь к депутатам, глава государства подчеркнул: "Белорусы оказали вам высокое доверие, наделив правом представлять их интересы, принимать законы. Доверили укрепление суверенитета и независимости нашего государства. Вам предстоит ответственная и кропотливая работа. Так сложилось, что ее основная часть, как правило, не видна и часто остается недооцененной. Нынешний созыв Палаты представителей должен изменить эту ситуацию". "Парламент - это площадка для профессиональной, аргументированной дискуссии. Все мы прекрасно понимаем, что видение одних и тех же проблем разными людьми может существенно различаться. И ваша задача - во множестве мнений найти наиболее правильное и взвешенное решение", - подчеркнул глава государства По его мнению, традиция культурного и цивилизованного обсуждения должна сохраниться, при этом должны быть и эмоции. "Эмоции свойственны белорусскому национальному характеру. Мудрое, спокойное и вдумчивое отношение к принимаемым решениям, лишний накал ни к чему, - убежден Президент. - Скажу откровенно: всем нам предстоит сложная и ответственная работа. Но для ее результативности у нас есть все условия. И основное из них - единство народа и политическая воля руководства страны для движения вперед". Александр Лукашенко отметил, что "цель - сохранение наших национальных ценностей, которые легли в основу политического курса страны: люди, справедливое к ним отношение и суверенитет Беларуси".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!