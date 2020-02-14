Лукашенко: в России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители

14 февраля, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко рассказал, что на переговорах с Россией - так было и в Сочи - белорусская сторона всегда требует равных условий, ведь страны состоят не только в Союзном государстве, но и в Евразийском экономическом союзе. "Ничего лишнего не требуем, - подчеркнул Президент. - Но нам говорят: мы разные страны - намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России".

Глава государства убежден, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути. "Вот вы не антироссийские люди, а нормальные белорусы, любящие, уважающие россиян. Но поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, - 120% скажут "нет", - образно выразился белорусский лидер. - И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: "Ни в коем случае не входите в состав России". Но кому-то там хочется, чтобы была одна страна, - тогда будут единые цены".

Президент также заметил, что его упрекают в срыве интеграции, несмотря на то, что он был ее инициатором. "А что вы понимаете под интеграцией? Я понимаю: в экономике интеграция, это когда мы покупаем ресурсы в России (запасные части для МТЗ, комплектующие для БелАЗа), делаем тракторы, автомобили и продаем на общем рынке. И равные цены. Вот что такое интеграция. Что такое интеграция на уровне людей: свободное перемещение, нет никаких границ. Пенсии, начисления - все, как в одной стране. Мы это сделали", - обратил внимание Александр Лукашенко.

В экономическом плане на Беларусь в России начинают давить с разных сторон. Даже запрещают показывать продукцию на выставках, отметил глава государства. "Уже говорят: вступайте в Россию, тогда мы вам поставим запчасти, тогда будут другие цены на нефть и газ. А будут ли еще? - засомневался он. - Вот в чем вопрос. А не в том, что я не договороспособен".

"Средние слои в России к нам с душой. Они приезжают сюда, отдыхают. Им здесь лучше, чем дома. Это величайшее достижение нашего союзного строительства. Зачем гнать лошадей, гнобить, куда-то включать нас?" - сказал Президент. Он также прокомментировал конспирологические теории о том, что Владимир Путин хочет задержаться у власти за счет присоединения Беларуси. "Нет у Путина такой цели. А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может. Но я пошутил (в каждой шутке есть доля шутки): единое государство возможно - если Россия вступит в состав Беларуси, если белорусский Президент станет Президентом этого объединенного государства. Не обязательно Лукашенко. Может, ваш руководитель. А лучше всего Наталья Ивановна Кочанова - первая женщина, но надежная будет. Почему мы можем туда вступить, а они нет? И если бы россиянам мы эту альтернативу предложили, они бы могли и не отказаться", - сказал Александр Лукашенко.

"Помните, что ваш Президент никогда не станет последним. После меня - вы уже думайте, что будете делать. Но даже если я буду жить и не буду Президентом, я буду бороться за то, чтобы наша Беларусь на этом клочке земли оставалась суверенной и независимой. Это не только нам - это нашим детям. Им еще жить в этой стране. Вопрос независимости - это не только хорошо жить. Может, и похуже жить будем. Не будем - не волнуйтесь. Ушли те времена. Но мы будем жить на своей земле, своим умом, мы будем избирать своих президентов, формировать правительство и будем создавать свои условия для жизни наших людей. Нами никогда не будут понукать, мы будем проводить свою внешнюю и внутреннюю политику, но не во вред нашим соседям и не во вред родным россиянам", - резюмировал глава государства.-0-