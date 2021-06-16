Александр Лукашенко в Шклове проводит встречу по вопросам территориальной обороны

16 июня, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Шклове проводит встречу по вопросам территориальной обороны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства прибыл в Шкловский райисполком, где его встретили министр обороны Беларуси Виктор Хренин, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, а также представители местных органов власти. Во время краткой беседы перед мероприятием глава государства согласовал назначение заместителя председателя Горецкого райисполкома Андрея Камко руководителем Шкловского района.

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